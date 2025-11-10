Умный и взвешенный выбор: американские аналитики о внешнеполитическом курсе Казахстана

Утром 10 ноября The Washington Post опубликовала большую статью под заголовком "Любопытный путь Казахстана к Соглашениям Авраама". Это глубокий анализ того, как издание видит причины решения Казахстана присоединиться к соглашениям, сообщает Zakon.kz.

Общий тон материала достаточно сильный и позитивный: шаг Казахстана представлен как продуманный, прагматичный и тщательно рассчитанный жест, с множеством положительных упоминаний о дипломатическом опыте и стратегическом мышлении президента страны.

В начале, однако, отмечается, что эта позиция вызвала недоумение у многих в Вашингтоне, и ставятся вопросы о мотивах присоединения – утверждается, что этот шаг выглядит скорее как сигнал президенту Трампу. При этом признается, что "Казахстан преследует более прагматичную цель", а действия страны описываются как естественные, исходя из ее положения в чувствительном геополитическом окружении. Участие Казахстана в соглашениях, равно как и встречи в Белом доме, представляются как демонстрация независимости от Москвы и Пекина. В заключение говорится, что "присоединение к Соглашениям Авраама – это умный и прагматичный шаг, чтобы привлечь позитивное внимание Вашингтона".

Также в статье приводится краткое интервью с президентом Токаевым накануне встреч в формате C5+1, а также комментарии двух аналитиков из американских исследовательских центров. Они характеризуют решение Казахстана как "малозатратный, но высокоэффективный сигнал в адрес США и Трампа, направленный на диверсификацию геополитических зависимостей от России". Также дается контекст американской позиции, отмечая, что "Трамп сосредоточен на создании новых цепочек поставок критически важных минералов, чтобы противостоять доминированию Китая".

Для The Washington Post этот материал является серьезным сигналом: визит в формате C5 в США интерпретируется в американских кругах как перезапуск отношений и подтверждение решимости Казахстана расширять сотрудничество с Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что Токаев провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Также в Овальном кабинете состоялся совместный телефонный разговор президентов Казахстана, США и премьер-министра Израиля. Основной темой беседы стало намерение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама.