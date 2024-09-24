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Законодательство РК

Устроился ли на работу в колонии Куандык Бишимбаев

Устроился ли на работу в колонии Куандык Бишимбаев, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 17:16 Фото: Telegram/Jogargy_sot
В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана рассказали, нашел ли работу в колонии экс-министр Куандык Бишимбаев, осужденный за убийство Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что осужденный Куандык Бишимбаев отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности.

"В связи с отсутствием вакансий не трудоустроен. Распорядок дня осужденного соблюдается в соответствии с требованиями правил внутреннего распорядка учреждений УИС, и действующего уголовно-исполнительного законодательства".Пресс-служба КУИС

Иная информация из личных дел осужденных, как добавили в комитете, согласно ст. 93 УИК РК, разглашению не подлежит.

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13 мая 2024 года в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, которое произошло в конце 2023 года. Тогда экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

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