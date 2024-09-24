Устроился ли на работу в колонии Куандык Бишимбаев
Фото: Telegram/Jogargy_sot
В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана рассказали, нашел ли работу в колонии экс-министр Куандык Бишимбаев, осужденный за убийство Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве напомнили, что осужденный Куандык Бишимбаев отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности.
"В связи с отсутствием вакансий не трудоустроен. Распорядок дня осужденного соблюдается в соответствии с требованиями правил внутреннего распорядка учреждений УИС, и действующего уголовно-исполнительного законодательства".Пресс-служба КУИС
Иная информация из личных дел осужденных, как добавили в комитете, согласно ст. 93 УИК РК, разглашению не подлежит.
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