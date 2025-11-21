Погода в Алматы на неделю: тепло до +15°С и редкие осадки

В РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на предстоящую неделю. Согласно данным синоптиков, в течение семи дней в мегаполисе ожидается стабильная погода, но осадки не следует исключать.

Выходные дни в южной столице пройдут с относительно мягкими температурными показателями и без осадков. Об этом сообщила ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Гультансык Медеуова.

"В течение всей предстоящей недели в Алматы сохранится спокойная и преимущественно сухая погода. Лишь вечером 24 ноября возможен небольшой дождь, который не повлияет на общую метеообстановку недели. Ветер ожидается юго-восточный 3-8 м/с". Гультансык Медеуова

Также синоптик отметила, что температура воздуха будет держаться в мягких осенних пределах: ночью от 0 до +5°С, а днем ожидается постепенное повышение от +10°С до +15°С.

Прогноз погоды по Алматы на 22-28 ноября 2025 года

22 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +11+13°С.

