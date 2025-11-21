#АЭС в Казахстане
События

Погода в Алматы на неделю: тепло до +15°С и редкие осадки

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, осень в горах, первый снег, туман, заморозки, похолодание , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 18:15 Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на предстоящую неделю. Согласно данным синоптиков, в течение семи дней в мегаполисе ожидается стабильная погода, но осадки не следует исключать.

Выходные дни в южной столице пройдут с относительно мягкими температурными показателями и без осадков. Об этом сообщила ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Гультансык Медеуова.

"В течение всей предстоящей недели в Алматы сохранится спокойная и преимущественно сухая погода. Лишь вечером 24 ноября возможен небольшой дождь, который не повлияет на общую метеообстановку недели. Ветер ожидается юго-восточный 3-8 м/с". Гультансык Медеуова

Также синоптик отметила, что температура воздуха будет держаться в мягких осенних пределах: ночью от 0 до +5°С, а днем ожидается постепенное повышение от +10°С до +15°С.

Прогноз погоды по Алматы на 22-28 ноября 2025 года

  • 22 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +11+13°С.
  • 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +10+12°С.
  • 24 ноября: переменная облачность, вечером дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +11+13°С.
  • 25-28 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

Ранее синоптик в интервью Zakon.kz рассказал, когда ляжет постоянный снег в Алматы.

Оксана Житникова
Оксана Житникова
