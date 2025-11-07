#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
526.79
606.34
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
526.79
606.34
6.51
События

В Казахстане создадут единую программу по защите прав детей

Дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 19:49 Фото: pexels
В правительстве рассмотрели Концепцию единой программы "Қазақстан балалары" на 2026-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

Под председательством заместителя премьер-министра – руководителя Аппарата правительства Галымжана Койшыбаева 7 ноября 2025 года состоялось совещание по обсуждению Концепции единой программы "Қазақстан балалары" на 2026-2030 годы.

Известно, что программа разработана Министерством просвещения во взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка, депутатами Парламента и представителями гражданского общества.

Документ направлен на объединение всех действующих и планируемых мер, направленных на обеспечение прав и благополучия детей в стране.

Также отмечено, что в ходе работы государственными органами проведена ревизия программных, нормативных и стратегических документов, касающихся защиты прав и интересов детей. Это позволило выявить дублирующие положения и определить направления, требующие интеграции и совершенствования.

По итогам совещания ответственным госорганам был дан ряд поручений по доработке программы с учетом озвученных предложений и замечаний.

Несколько дней ранее, 5 ноября, премьер-министр Олжас Бектенов рассказывал об организации условий обучения для детей с особыми образовательными потребностями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Казахстане создадут межведомственную комиссию по защите прав детей
15:02, 31 марта 2023
В Казахстане создадут межведомственную комиссию по защите прав детей
В Казахстане разработали Единую программу воспитания для школ и колледжей
09:47, 30 октября 2023
В Казахстане разработали Единую программу воспитания для школ и колледжей
Концепцию региональной политики на пять лет разработали в Казахстане
17:00, 18 марта 2025
Концепцию региональной политики на пять лет разработали в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: