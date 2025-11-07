В Казахстане создадут единую программу по защите прав детей

В правительстве рассмотрели Концепцию единой программы "Қазақстан балалары" на 2026-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

Под председательством заместителя премьер-министра – руководителя Аппарата правительства Галымжана Койшыбаева 7 ноября 2025 года состоялось совещание по обсуждению Концепции единой программы "Қазақстан балалары" на 2026-2030 годы.

Известно, что программа разработана Министерством просвещения во взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка, депутатами Парламента и представителями гражданского общества.

Документ направлен на объединение всех действующих и планируемых мер, направленных на обеспечение прав и благополучия детей в стране.

Также отмечено, что в ходе работы государственными органами проведена ревизия программных, нормативных и стратегических документов, касающихся защиты прав и интересов детей. Это позволило выявить дублирующие положения и определить направления, требующие интеграции и совершенствования.

По итогам совещания ответственным госорганам был дан ряд поручений по доработке программы с учетом озвученных предложений и замечаний.

Несколько дней ранее, 5 ноября, премьер-министр Олжас Бектенов рассказывал об организации условий обучения для детей с особыми образовательными потребностями.