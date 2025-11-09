#Народный юрист
События

Метель, гололед и туман: штормовое предупреждение затронуло почти все области РК

скамейка под снегом, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 17:26 Фото: freepik
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана на 10 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В области Улытау ожидаются небольшие осадки, на востоке области осадки (дождь, снег), днем на востоке области небольшие осадки (дождь, снег). Ночью на западе, востоке, в центре, днем на востоке области гололед, низовая метель. В Жезказгане ожидаются ночью гололед, низовая метель.

В Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. В Караганде ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.

В горных районах области Жетысу ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ожидается ночью и утром туман.

Ночью и утром на западе, в центре Актюбинской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, на севере, востоке области временами сильные осадки (дождь, снег). В Усть-Каменогорске утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.

На востоке, в центре Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, в центре области туман.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, на юге области временами сильные осадки (дождь, снег). В Семее ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области ожидается туман. В Петропавловске ожидаются снег, низовая метель, гололед. Туман.

Ожидается снег, днем на севере, востоке, юге Акмолинской области снег. Низовая метель, гололед. В Кокшетау ожидаются снег, низовая метель. Гололед.

В Алматинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. В Павлодаре ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 10 ноября.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
