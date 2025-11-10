Вертолеты, дроны и 27 тонн наркотиков: МВД подвело итоги масштабной спецоперации

Фото: пресс-служба МВД РК

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана подвело итоги республиканской операции "Қарасора-2025". С июня по октябрь 2025 года в стране были задействованы вертолеты, беспилотные летательные аппараты и спутниковые координаты, сообщает Zakon.kz.

Так, как уточнили в ведомстве, за указанный период: выявлено 3,5 тысячи наркоправонарушений;

изъято более 27 тонн наркотических средств;

уничтожено свыше 110 тысяч кустов наркосодержащих растений;

пресечена деятельность четырех организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной;

ликвидированы шесть нарколабораторий;

пресечено 50 внутренних каналов поставки наркотиков. Также есть статистика мероприятий по регионам: В Жамбылской области изъято более 200 кг марихуаны.

В аэропорту Алматы предотвращена попытка ввоза в страну трех килограммов марихуаны гражданином Индии.

В Жезказгане изъято 100 кг марихуаны.

В Кызылординской области изъято 928 кустов конопли весом 300 кг. Немного ранее в Комитете национальной безопасности (КНБ) рассказали об изъятии крупной партии оружия: пехотный огнемет, четыре автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, пять гранат и более 800 боеприпасов.

