Вертолеты, дроны и 27 тонн наркотиков: МВД подвело итоги масштабной спецоперации
Фото: пресс-служба МВД РК
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана подвело итоги республиканской операции "Қарасора-2025". С июня по октябрь 2025 года в стране были задействованы вертолеты, беспилотные летательные аппараты и спутниковые координаты, сообщает Zakon.kz.
Так, как уточнили в ведомстве, за указанный период:
- выявлено 3,5 тысячи наркоправонарушений;
- изъято более 27 тонн наркотических средств;
- уничтожено свыше 110 тысяч кустов наркосодержащих растений;
- пресечена деятельность четырех организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной;
- ликвидированы шесть нарколабораторий;
- пресечено 50 внутренних каналов поставки наркотиков.
Также есть статистика мероприятий по регионам:
- В Жамбылской области изъято более 200 кг марихуаны.
- В аэропорту Алматы предотвращена попытка ввоза в страну трех килограммов марихуаны гражданином Индии.
- В Жезказгане изъято 100 кг марихуаны.
- В Кызылординской области изъято 928 кустов конопли весом 300 кг.
Немного ранее в Комитете национальной безопасности (КНБ) рассказали об изъятии крупной партии оружия: пехотный огнемет, четыре автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, пять гранат и более 800 боеприпасов.
