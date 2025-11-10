#Народный юрист
События

Вертолеты, дроны и 27 тонн наркотиков: МВД подвело итоги масштабной спецоперации

мешки, люди, МВД, наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 09:52 Фото: пресс-служба МВД РК
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана подвело итоги республиканской операции "Қарасора-2025". С июня по октябрь 2025 года в стране были задействованы вертолеты, беспилотные летательные аппараты и спутниковые координаты, сообщает Zakon.kz.

Так, как уточнили в ведомстве, за указанный период:

  • выявлено 3,5 тысячи наркоправонарушений;
  • изъято более 27 тонн наркотических средств;
  • уничтожено свыше 110 тысяч кустов наркосодержащих растений;
  • пресечена деятельность четырех организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной;
  • ликвидированы шесть нарколабораторий;
  • пресечено 50 внутренних каналов поставки наркотиков.

Также есть статистика мероприятий по регионам:

  • В Жамбылской области изъято более 200 кг марихуаны.
  • В аэропорту Алматы предотвращена попытка ввоза в страну трех килограммов марихуаны гражданином Индии.
  • В Жезказгане изъято 100 кг марихуаны.
  • В Кызылординской области изъято 928 кустов конопли весом 300 кг.

Немного ранее в Комитете национальной безопасности (КНБ) рассказали об изъятии крупной партии оружия: пехотный огнемет, четыре автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, пять гранат и более 800 боеприпасов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
