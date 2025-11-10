Популярные в 2010 году брюки вновь возвращаются в моду

Осенью 2025 года в моду вновь входят популярные в 2010-х годах джинсы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Vogue, актуальными вновь стали скинни, которые в том числе включил в свою новую коллекцию бренд Celine. Кроме того, среди трендов оказались рваные и мешковатые джинсы и брюки с заниженной талией.

Отмечается также, что в список вошли штаны для занятия йогой, ставшие особенно востребованными в рамках тренда на здоровый образ жизни.

Джинсы-скинни – это узкие джинсы, которые плотно облегают ноги и бедра по всей длине, напоминая "вторую кожу". Название происходит от английского слова "skin" (кожа). Благодаря эластичным волокнам в составе ткани (минимум 5% эластана), они обеспечивают комфорт и хорошо тянутся, позволяя подчеркнуть достоинства фигуры.

