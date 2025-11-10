#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
526.02
607.55
6.5
События

Популярные в 2010 году брюки вновь возвращаются в моду

ранее популярные джинсы вновь входят в моду, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 18:52 Фото: pixabay
Осенью 2025 года в моду вновь входят популярные в 2010-х годах джинсы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Vogue, актуальными вновь стали скинни, которые в том числе включил в свою новую коллекцию бренд Celine. Кроме того, среди трендов оказались рваные и мешковатые джинсы и брюки с заниженной талией.

Отмечается также, что в список вошли штаны для занятия йогой, ставшие особенно востребованными в рамках тренда на здоровый образ жизни.

Джинсы-скинни – это узкие джинсы, которые плотно облегают ноги и бедра по всей длине, напоминая "вторую кожу". Название происходит от английского слова "skin" (кожа). Благодаря эластичным волокнам в составе ткани (минимум 5% эластана), они обеспечивают комфорт и хорошо тянутся, позволяя подчеркнуть достоинства фигуры. 

Ранее сообщалось, что фантастические прически создает женщина из Ирана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Чем заменить шарф осенью 2025 года: в моду входит тренд "эстетика девушки-босса"
19:33, 24 октября 2025
Чем заменить шарф осенью 2025 года: в моду входит тренд "эстетика девушки-босса"
Топ-10 предметов, которые вышли из моды в 2025 году
23:36, 22 июня 2025
Топ-10 предметов, которые вышли из моды в 2025 году
Неделя моды в Лондоне: шкуры животных оказались под запретом
07:50, 30 ноября 2024
Неделя моды в Лондоне: шкуры животных оказались под запретом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: