Топ-10 предметов, которые вышли из моды в 2025 году

Редакторы, стилисты и дизайнеры из известного американского издания Business Insider назвали 10 предметов гардероба, которые вышли из моды в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

По информации издания, обрезанные шорты потеряли актуальность – им на замену пришли варианты с обработанным краем. А маленькие солнцезащитные очки уступили место очкам с большой оправой. Кроме того, читателям порекомендовали отказаться от нарядов с обилием логотипов брендов, а также массивной обуви на платформе, в том числе так называемых ugly-shoes.

Кроме того, отмечается, что модникам стоит носить широкие модели джинсов, убрав на дальнюю полку шкафа брюки по фигуре. Отказаться эксперты советуют и от неоновых вещей в пользу предметов гардероба нейтральных цветов.

Помимо этого, старомодными редакторы назвали топы с открытыми плечами, одежду из "капризных" тканей и классические балетки.





"Забудьте об облегающих нарядах. Хотя бы одна вещь из образа должна быть оверсайз", – подытожили модные обозреватели.

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