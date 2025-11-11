"Пьяную" разметку заметили на казахстанской трассе

Ответственных за состояние автодорог в Актюбинской области привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Осеннюю комплексную проверку состояния дорожной инфраструктуры провели сотрудники Департамента полиции (ДП) Актюбинской области совместно со специалистами, ответственными за республиканские, областные и районные автомобильные дороги, а также с представителями местных исполнительных органов.

Как рассказали 11 ноября в пресс-службе ДП, во время проверки выявили многочисленные дефекты дорожного покрытия, в том числе выбоины на проезжей части, повреждения дорожных знаков, а также аварийное состояние водопропускных труб и мостов.

"По результатам проверки должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности, а ответственным организациям выданы предписания об устранении выявленных нарушений. В целом, с начала года на территории области проведено 1913 проверок, выдано 1668 предписаний, а 256 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований по содержанию автомобильных дорог", – сказано в сообщении.

В полиции также привели наглядные примеры выявленных дефектов.

По Казахстану с начала года выявили 2 777 дефектов. По результатам проверок за нарушение требований к качеству работ на службы технического надзора наложены штрафы на сумму 200 млн тенге, 36 специалистов привлечены к дисциплинарной ответственности и освобождены от занимаемых должностей.