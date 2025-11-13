Разыскивали 17 лет: Литва выдала казахстанца, которому на родине грозит пожизненный срок

Гражданин Казахстана, подозреваемый в убийстве, экстрадирован из Литвы на родину, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 ноября 2025 года рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) РК:

"Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Литовской Республики экстрадирован гражданин Казахстана, который 17 лет разыскивался за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия".

По данным надзорного органа, в 2007 году подозреваемый и его сообщник прибыли в Алматы с целью незаконного обогащения.

"Их преступная деятельность привела к конфликту с другими представителями криминальной среды, одного из которых они решили убить. 19 мая 2008 года преступники реализовали свой преступный умысел и, подкараулив потерпевшего во дворе собственного дома, произвели в него несколько выстрелов из пистолета, последний из которых был контрольным в затылок. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте. После совершения преступления один из подозреваемых был задержан и в последующем осужден, второму удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск". Пресс-служба ГП РК

Чтобы избежать наказания за совершенные преступления, фигурант, сменив анкетные данные, скрывался в Европе, где в августе 2025 года при пересечении границы Литовской Республики был задержан.

"В последующем по запросу Генеральной прокуратуры он был экстрадирован в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор". Пресс-служба ГП РК

Уточняется, что за совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.

