#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
События

"Жим на левое ухо": казахстанец заснул в спортзале на три часа и стал звездой Сети

мужчина, физкультура, лес, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 12:25 Фото: pixabay
Казахстанский блогер Нурканат Смагулов поделился с многочисленной аудиторией историей о том, как он пытался начать заниматься своим здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Смагулов выбрал спортивный зал в Алматы. Судя по описанию, мужчина уснул, начав выполнять лишь первое упражнение. Внимательный тренер даже накрыл его ковриком. Так блогер проспал три часа.

Даже если учитывать возможность постановочного видео, то оно нашло большой отклик среди пользователей Сети.

  • Дошел до зала, уже хорошо.
  • Мое любимое упражнение. Жим на левое ухо.
  • Иди к цели! Не можешь идти – ползи! Не можешь ползти – лежи в сторону цели.
  • Зато проснулся отдохнувшим и известным. Это его минута славы. Красавчик, а спорт – не волк, в лес не убежит.
  • Зато в спортзале.
  • Это знак того, что там реально хорошая энергетика. Хороший зал и люди хорошие, больше ничего и не надо.
  • Я тоже так уснул один раз, некому было разбудить.
  • В Москве есть такая же женщина – это я.
  • На такие тренировки я бы ходил.
  • Он делал упражнение, тяга ко сну: 3 часа по 2 раза лежа на спине? Вопросы?

Человечество всегда мечтало о волшебной таблетке, продлевающей жизнь. На сегодняшний день рынок антиэйдж-медицины предлагает сотни решений – от БАДов до экспериментальных терапий. Но что действительно эффективно и подтверждено наукой, читайте по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Многодетная казахстанка купила авто и тут же стала героиней Сети
12:40, 01 мая 2025
Многодетная казахстанка купила авто и тут же стала героиней Сети
Звезда Comedy стала мамой второй раз
10:19, 14 марта 2024
Звезда Comedy стала мамой второй раз
Казахстанец завоевал "серебро" на мировом турнире по дзюдо
21:28, 03 марта 2023
Казахстанец завоевал "серебро" на мировом турнире по дзюдо
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: