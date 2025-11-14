"Жим на левое ухо": казахстанец заснул в спортзале на три часа и стал звездой Сети

Казахстанский блогер Нурканат Смагулов поделился с многочисленной аудиторией историей о том, как он пытался начать заниматься своим здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Смагулов выбрал спортивный зал в Алматы. Судя по описанию, мужчина уснул, начав выполнять лишь первое упражнение. Внимательный тренер даже накрыл его ковриком. Так блогер проспал три часа.

Даже если учитывать возможность постановочного видео, то оно нашло большой отклик среди пользователей Сети.

Дошел до зала, уже хорошо.

Мое любимое упражнение. Жим на левое ухо.

Иди к цели! Не можешь идти – ползи! Не можешь ползти – лежи в сторону цели.

Зато проснулся отдохнувшим и известным. Это его минута славы. Красавчик, а спорт – не волк, в лес не убежит.

Зато в спортзале.

Это знак того, что там реально хорошая энергетика. Хороший зал и люди хорошие, больше ничего и не надо.

Я тоже так уснул один раз, некому было разбудить.

В Москве есть такая же женщина – это я.

На такие тренировки я бы ходил.

Он делал упражнение, тяга ко сну: 3 часа по 2 раза лежа на спине? Вопросы?

