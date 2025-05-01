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Культура и шоу-бизнес

Многодетная казахстанка купила авто и тут же стала героиней Сети

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 12:40 Фото: Zakon.kz
Казахстанский блогер Асель воспитывает четверых детей и успевает записывать интересные и смешные видео. Новая ее публикация весьма пришлась по душе многочисленной аудитории, сообщает Zakon.kz.

Так, на первых кадрах ролика женщина довольна покупкой машины. Она отмечает, что муж купил ей новое авто для удобной перевозки детей. Но в момент, когда трое сыновей и дочь пытаются открыть двери машины, мама выдает им транспортные карты для поездки на автобусе. Дети возмущаются, но им указывают на остановку.

"Пока машина новая, думаю, что автобус в самый раз", – отмечено в подписи к публикации.

Шуточный ролик весьма понравился подписчикам.

  • Автобус развивает у детей логическое мышление, помогает ориентироваться в пространстве и создает прочные нейронные связи. Вы действуете только на пользу, потом спасибо скажут.
  • 0% осуждения, 100% понимания.
  • Старшие уже работают? И младшему пора на работу устроиться.
  • А что, так можно было?
  • Вот это мама! Расставила все по своим местам.
  • Спасибо за ваш юмор.
  • Когда ты купишь машину, ты никому не скажешь, но у твоих детей появятся транспортные карты.
  • Только понимание.
  • Не осуждаем.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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