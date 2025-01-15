Люди преувеличивают: эксперт о нападении волков на населенные пункты в Казахстане

Между человеком и волком периодически вспыхивают конфликты. На днях в соцсетях распространилась информация о том, что якобы стая хищников проникла в сарай животновода Актюбинской области и загрызла отару овец.

Тем временем уполномоченный орган объявил, что с 15 января по 31 декабря 2025 года казахстанским охотникам разрешили отстреливать волков и шакалов.

Zakon.kz решил узнать о ситуации с волками в стране и действительно ли они представляют угрозу жителям разных областей.

Главный специалист Управления животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Бакытжан Исахаев рассказал, что на сегодняшний день в Казахстане насчитывается 14 599 волков. Они обитают во всех областях, кроме СКО, где пока не замечены.

В нашей стране обитают четыре подвида волка: сибирский лесной, который населяет северные области; степной – в Западном и Центральном регионе; пустынный – на юге и юго-востоке равнинной части республики; тибетский – горы юга и юго-востока. Однако наиболее часто встречается степной.

Самый крупный сибирский лесной волк достигает 80 кг. Степной и тибетский в среднем весят 50 кг. А пустынный не превышает 40 кг.

Волки активны круглый год. Питание разнообразное и зависит от местообитания. В их рационе могут присутствовать мелкие и крупные дикие млекопитающие и птицы, домашние животные, насекомые и растения. У них хорошо развито чувство обоняния. В поисках пищи хищники могут мигрировать на дальние расстояния.

В среднем один зверь съедает около 10 копытных в год. Считается, что в дикой природе они выполняют регулирующую функцию по росту численности копытных животных.

"Численность животных напрямую зависит от климатических условий и кормовой базы. Волкам в Казахстане достаточно комфортно. В целом, идет тенденция хорошего прироста численности сайгаков, грызунов, которыми обычно питаются хищники. Это отражается на их благополучии". Бакытжан Исахаев

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Конфликт человека с волком существует практически во всех регионах, особенно там, где активно ведется животноводство. Однако сотрудник ведомства считает, что казахстанцы чрезмерно усугубляют ситуацию.

"Особых проблем с волками нет. Люди преувеличивают. Иногда даже провоцируют, чтобы получить разрешение и охотиться на них. Волки обычно подвергаются болезни бешенства, которая парализует их нервную систему. Мы думаем, что из-за этого они спускаются в населенные пункты. Хотя это очень умные животные. И если люди нарушили их покой, допустим, забрали щенков из нор или убили, то хищники мстят". Бакытжан Исахаев

Тем не менее собеседник поделился, что на волков поступают жалобы из Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей.

"Да, имеются факты нападения на домашний скот и людей, но они в малом количестве. Даже в случае нападения жителям отстреливать их нельзя, это противозаконно. Есть контролирующие органы, которые после обращения пострадавших организуют специальные мероприятия и примут соответствующие меры. Отстреливать могут только те, у кого есть на то разрешение". Бакытжан Исахаев

В комитете уточнили, что в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Улытауской областях разрешение будет выдаваться только в случаях регистрации нападений на домашний скот.

Процедура получения разрешений на регулирование численности животных регламентирована приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию" от 30 декабря 2020 года № 347. Эта услуга автоматизирована и доступна на портале "Электронного правительства".

"Численность волков в разных областях варьируется по-разному. Это нам устанавливает научная организация. Мы подаем ей общую численность, она анализирует, готовит биологическое обоснование, в каких областях, какой процент можно изъять. В соответствии с законодательством можно отстрелить до 50%. Допустим, если в Абайской области 677 голов, из них возможно изъять 40%, итого получится 306 особей; в Актюбинской области – 1551, из них можно 50% отстрелить, это 775", – привел данные представитель комитета.

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По его словам, отстреливать волков могут только охотники, у которых есть специальное удостоверение, а также разрешение на ношение и хранение окружения.

"Волки на территории Казахстана никогда не были занесены в Красную книгу. Но идет разделение на территории, где можно их изъять: особо охраняемые территории, охотничьи хозяйства и пустые земли. Охота на территории национальных парков запрещена и регулировать численность волков можно только за его пределами". Бакытжан Исахаев

Специалисты уверяют, что не допустят вреда популяции и экосистеме. За ее охраной следят инспекторы природоохранных учреждений. В случае резкого снижения численности волка Комитетом лесного хозяйства и животного мира будут приняты соответствующие меры.

Также специалисты подчеркивают, что частота нападений хищников на домашних животных находится в прямой зависимости от их охраны, если внимательно смотреть за скотом, можно обойтись и без потерь.