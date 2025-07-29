Токаева наградили высшей государственной наградой Турции

Президент Казахстана был награжден высшей государственной наградой Турецкой Республики – орденом Devlet Nişanı, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и всему турецкому народу и отметил, что для него большая честь принять высшую государственную награду Турецкой Республики.

"Я отказывался принимать отечественные или иностранные ордена и другие награды. Однако Ваше сегодняшнее решение имеет особое значение. Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества. Вы вновь подтвердили твердую приверженность заветам наших предков, укрепив главное достояние двух народов – узы дружбы и братства, передающиеся из поколения в поколение. Я расцениваю эту высокую награду как знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему народу Казахстана. Эта добрая инициатива – символ незыблемой дружбы между нашими странами, имеющими общие корни, религию и менталитет, а также важный шаг, отвечающий духу наших ценностей. Она также отражает взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-турецкого стратегического сотрудничества", – сказал президент Казахстана.

Глава нашего государства назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана авторитетным мировым политиком, исторической личностью, внесшей неоценимый вклад в укрепление региональной и глобальной стабильности и безопасности.

"Вы достигли таких высот благодаря мудрой политике и неустанной деятельности, направленной на продвижение интересов страны. Международная репутация вашей страны не вызывает никаких сомнений. Мировое признание достижений Турции, ее динамичное развитие, высокий авторитет непосредственно связаны с вашей деятельностью. Сегодня ваша страна входит в 20 ведущих стран по уровню экономического развития. По мнению экспертов, Турцию ждет светлое будущее, а ее роль в мире будет неизменно расти. Я твердо убежден, что Турецкая Республика под Вашим началом продолжит уверенное движение вперед в свой новый золотой век. Мы никогда не забудем, что именно Турция стала первой страной, признавшей независимость Казахстана. Это неоспоримый исторический факт, который навсегда сохранится в памяти суверенного казахского народа", – сказал он.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил значительный вклад президента Касым-Жомарта Токаева в укрепление многопланового сотрудничества между двумя странами.





"Под мудрым руководством уважаемого Касым-Жомарта Токаева Казахстан стал центром мира и стабильности в своем регионе. В Турции искренне рады достижениям братского Казахстана. Высокой оценки также заслуживает вклад Вашей страны в институционализацию Организации тюркоязычных государств. Вы неоднократно доказывали, что являетесь истинным другом Турции и турецкого народа. Именно поэтому я считаю большой честью вручить вам высшую награду Турецкой Республики. Уверен, что этот орден станет символом нерушимой дружбы между нашими странами", – сказал президент Турции.

Ранее Акорда показала торжественную встречу Токаева в президентском дворце Анкары. Затем Токаев и Эрдоган обсудили вопросы расширения взаимной торговли.

