Осадки, метель и гололед: синоптики рассказали о погоде на 24 ноября

Фото: freepik

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 24 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на севере, востоке, в центре Казахстана сохраняется неустойчивый характер – пройдут осадки, на севере, востоке – сильные осадки ( дождь, снег). На севере, востоке, в центе страны ожидается низовая метель, гололед. На остальной территории страны обещают погоду без осадков. По республике также прогнозируют туман, на севере, северо-западе, востоке – усиление ветра. Ранее синоптики рассказали, когда ляжет постоянный снег в Алматы.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: