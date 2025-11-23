Осадки, метель и гололед: синоптики рассказали о погоде на 24 ноября
Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 24 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, на севере, востоке, в центре Казахстана сохраняется неустойчивый характер – пройдут осадки, на севере, востоке – сильные осадки ( дождь, снег).
На севере, востоке, в центе страны ожидается низовая метель, гололед.
На остальной территории страны обещают погоду без осадков.
По республике также прогнозируют туман, на севере, северо-западе, востоке – усиление ветра.
Ранее синоптики рассказали, когда ляжет постоянный снег в Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript