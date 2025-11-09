Сильный снег, метель и гололед: синоптики рассказали о погоде на 10 ноября

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 10 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник на большей части территории Казахстана сохраняются осадки, на востоке – временами сильные осадки, преимущественно в виде снега.

На севере, востоке, в центре РК ожидается гололед, низовая метель.

По республике также прогнозируют усиление ветра и туман.

