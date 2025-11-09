#Народный юрист
События

Сильный снег, метель и гололед: синоптики рассказали о погоде на 10 ноября

снег в городе, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 14:29 Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 10 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник на большей части территории Казахстана сохраняются осадки, на востоке – временами сильные осадки, преимущественно в виде снега.

На севере, востоке, в центре РК ожидается гололед, низовая метель.

По республике также прогнозируют усиление ветра и туман.

Ранее синоптики "Казгидромета" подробно рассказали жителям трех крупнейших городов Казахстана о погоде на 9-11 ноября.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
