Сильный снег, метель и гололед: синоптики рассказали о погоде на 10 ноября
Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 10 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в понедельник на большей части территории Казахстана сохраняются осадки, на востоке – временами сильные осадки, преимущественно в виде снега.
На севере, востоке, в центре РК ожидается гололед, низовая метель.
По республике также прогнозируют усиление ветра и туман.
Ранее синоптики "Казгидромета" подробно рассказали жителям трех крупнейших городов Казахстана о погоде на 9-11 ноября.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript