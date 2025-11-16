Ветер до 20 м/с и туман: синоптики предупредили о непогоде в 14 областях РК

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 14 регионах Казахстана на 17 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке туман. Ветер ночью на севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидается гололед. Ночью и утром туман.

На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер ночью и утром на севере, востоке области с порывами до 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау ожидается ночью и утром туман.

В области Жетысу в районе Алакольских озер ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В области Абай ожидается ветер на западе, юге, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На востоке, юге, в центре области порывы ветра 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман.

Утром и днем на севере Павлодарской области ожидается гололед.

На севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром туман.

Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман. В Петропавловске ночью ожидается гололед.

Ночью и утром на севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 17 ноября.