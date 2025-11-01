Туман, ветер и гололед: синоптики предупредили о непогоде в 14 регионах РК

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана на 2 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В горных районах области Жетысу ожидается туман. В районе Алакольских озер порывы ветра до 20 м/с. Ночью на севере и в центре области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 3–5 градусов.

Днем на севере, юге и в центре Мангистауской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман. На юге, западе и в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области ожидается туман.

Ночью на западе и в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь.

Ночью на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед.

Ночью и утром на западе и севере Атырауской области ожидается туман.

Днем на западе, севере и юге Костанайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе и севере области туман, гололед.

Ночью и утром на юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На западе и севере области сохраняется чрезвычайная, в центре и на востоке высокая пожарная опасность.

В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере и востоке Павлодарской области ожидается туман.

В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

На западе и севере Северо-Казахстанской области ожидаются туман и гололед.

В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре высокая пожарная опасность.

В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе и севере Акмолинской области ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 ноября.