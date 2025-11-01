Туман, ветер и гололед: синоптики предупредили о непогоде в 14 регионах РК
В горных районах области Жетысу ожидается туман. В районе Алакольских озер порывы ветра до 20 м/с. Ночью на севере и в центре области ожидаются заморозки 3 градуса.
В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 3–5 градусов.
Днем на севере, юге и в центре Мангистауской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с.
Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман. На юге, западе и в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В горных районах Алматинской области ожидается туман.
Ночью на западе и в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь.
Ночью на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед.
Ночью и утром на западе и севере Атырауской области ожидается туман.
Днем на западе, севере и юге Костанайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе и севере области туман, гололед.
Ночью и утром на юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На западе и севере области сохраняется чрезвычайная, в центре и на востоке высокая пожарная опасность.
В Таразе ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
В Уральске ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на западе, севере и востоке Павлодарской области ожидается туман.
В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.
На западе и севере Северо-Казахстанской области ожидаются туман и гололед.
В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре высокая пожарная опасность.
В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.
На западе и севере Акмолинской области ожидается туман.
Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 ноября.