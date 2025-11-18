#АЭС в Казахстане
События

Акимат Астаны окажет помощь семье фельдшера Улданы Мырзуан

семья фельдшера окажут помощь, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 22:46 Фото: Instagram/rustemova_aliya
Акимат столицы выплатит материальную помощь семье погибшего фельдшера станции скорой медицинской помощи города Астаны Мырзуан Ұлданы Қалдарханқызы, сообщает Zakon.kz.

Акимат также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

"Семье погибшей планируется оказать всестороннюю поддержку, включая материальную помощь, а также покрытие расходов, связанных с организацией ритуальных услуг. Также будет предусмотрена страховая выплата в установленном порядке", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил фельдшера из Астаны.

Читайте также
Напавшую на фельдшера скорой помощи семью будут судить в Акмолинской области
15:18, 12 ноября 2024
Напавшую на фельдшера скорой помощи семью будут судить в Акмолинской области
В Актау напали на фельдшера скорой помощи
11:23, 04 июля 2024
В Актау напали на фельдшера скорой помощи
"Казахмыс" окажет материальную помощь семьям погибших на руднике "Жомарт"
05:32, 18 февраля 2025
"Казахмыс" окажет материальную помощь семьям погибших на руднике "Жомарт"
