Акимат Астаны окажет помощь семье фельдшера Улданы Мырзуан
Фото: Instagram/rustemova_aliya
Акимат столицы выплатит материальную помощь семье погибшего фельдшера станции скорой медицинской помощи города Астаны Мырзуан Ұлданы Қалдарханқызы, сообщает Zakon.kz.
Акимат также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.
"Семье погибшей планируется оказать всестороннюю поддержку, включая материальную помощь, а также покрытие расходов, связанных с организацией ритуальных услуг. Также будет предусмотрена страховая выплата в установленном порядке", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил фельдшера из Астаны.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript