События

Алар Карис назвал Казахстан новым центром инноваций и сотрудничества в Евразии

Алар Карис назвал Казахстан новым центром инноваций и сотрудничества в Евразии, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 22:39 Фото: пресс-служба МКИ РК
Президент Эстонии Алар Карис на торжественном вечере в "Астана Опера" подчеркнул, что Казахстан обладает уникальным геополитическим и культурным положением – страна исторически связана как с Европой, так и с Азией, что делает ее центром взаимодействия двух континентов, сообщает Zakon.kz.

Фото: пресс-служба МКИ РК

Президент Эстонии отметил растущее влияние Казахстана в технологическом и экономическом развитии региона, а также значительную роль государства в развитии Среднего коридора, цифровой дипломатии и современных транспортно-логистических маршрутов.

Фото: пресс-служба МКИ РК

По его словам, Эстония выразила готовность делиться опытом цифровых реформ, e-government, EdTech, умных городов, искусственного интеллекта и e-медицины. Карис подчеркнул, что многие эстонские компании, присутствующие в делегации, уже проявляют интерес к работе в Казахстане и рассматривают страну как площадку для масштабных технологических решений.

Фото: пресс-служба МКИ РК

Кроме того, президент Эстонии отметил, что в ходе визита были подписаны новые меморандумы между университетами двух стран, что создает условия для совместных научных проектов, обмена студентами, исследовательских инициатив и укрепления гуманитарного диалога.

Фото: пресс-служба МКИ РК

Президент Эстонии прибыл в Астану 17 ноября. В этот же день главы Эстонии и Казахстана провели переговоры, обсудив приоритетные направления экономического взаимодействия. Во время встречи Токаев назвал перспективные направления партнерства с Эстонией.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
