Алар Карис назвал Казахстан новым центром инноваций и сотрудничества в Евразии
Фото: пресс-служба МКИ РК
Президент Эстонии отметил растущее влияние Казахстана в технологическом и экономическом развитии региона, а также значительную роль государства в развитии Среднего коридора, цифровой дипломатии и современных транспортно-логистических маршрутов.
По его словам, Эстония выразила готовность делиться опытом цифровых реформ, e-government, EdTech, умных городов, искусственного интеллекта и e-медицины. Карис подчеркнул, что многие эстонские компании, присутствующие в делегации, уже проявляют интерес к работе в Казахстане и рассматривают страну как площадку для масштабных технологических решений.
Кроме того, президент Эстонии отметил, что в ходе визита были подписаны новые меморандумы между университетами двух стран, что создает условия для совместных научных проектов, обмена студентами, исследовательских инициатив и укрепления гуманитарного диалога.
Президент Эстонии прибыл в Астану 17 ноября. В этот же день главы Эстонии и Казахстана провели переговоры, обсудив приоритетные направления экономического взаимодействия. Во время встречи Токаев назвал перспективные направления партнерства с Эстонией.