"Черный бешбармак" привел в бешенство пользователей Казнета
Фото: pixabay
Казахстанец Руслан Ибрагимов ведет кулинарный блог. Подготавливая очередное видео для многочисленной аудитории он решил поэкспериментировать, добавив активированный уголь в тесто для любимого всеми бешпармака. Только задумку многие не оценили, сообщает Zakon.kz.
Так, видео блогер разместил на странице в Instagram несколько дней назад.
Публикация начинается с кадров, как Ибрагимов пробует тесто с мясом, проговаривая: "Черный бешпармак". Далее идет детальная традиционная готовка. Конечно, кроме момента, когда повар размельчил уголь, добавив его в тесто.
"Черный плов уже готовят, теперь – черный бешбармак. Готовил лениво, без чернил каракатицы, так бы тесто можно было сделать еще чернее. На вкус – точно такой же как и классический", – написал автор в подписи.
Также в заключительной части он обратился к подписчикам с вопросом: "Что думаете?". Комментаторы, не стесняясь в выражении, отметили, что не принимают такой вариант.
- Уже над бешом издеваются. Это наше казахское национальное блюдо, которое готовили еще кочевники. Такое издевательство над таким блюдом, считаю неуважительным.
- Ладно, Рус, ошибся! Лучше так не делай.
- Зачем?
- Тема была модная лет пятнадцать назад. И манты, и лагман пытались так наворотить, не зашло, от слова "совсем" .
- Смотрится не очень и отбивает желание есть. Если честно – отвратительно как-то.
- Нет, лучше классический.
- Больше так не делайте!
- Не надо наш традиционный бешбармак таким цветом подавать, достали уже.
- Не аппетитно и не вкусно совсем смотрится, лучше не экспериментируйте! – пишут пользователи Сети.
Другие же с юмором отнеслись к увиденному, подчеркнув: "Активированный бешпармак!"
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