"Черный бешбармак" привел в бешенство пользователей Казнета

Казахстанец Руслан Ибрагимов ведет кулинарный блог. Подготавливая очередное видео для многочисленной аудитории он решил поэкспериментировать, добавив активированный уголь в тесто для любимого всеми бешпармака. Только задумку многие не оценили, сообщает Zakon.kz.

Так, видео блогер разместил на странице в Instagram несколько дней назад.

Публикация начинается с кадров, как Ибрагимов пробует тесто с мясом, проговаривая: "Черный бешпармак". Далее идет детальная традиционная готовка. Конечно, кроме момента, когда повар размельчил уголь, добавив его в тесто.

"Черный плов уже готовят, теперь – черный бешбармак. Готовил лениво, без чернил каракатицы, так бы тесто можно было сделать еще чернее. На вкус – точно такой же как и классический", – написал автор в подписи.

Также в заключительной части он обратился к подписчикам с вопросом: "Что думаете?". Комментаторы, не стесняясь в выражении, отметили, что не принимают такой вариант.

Уже над бешом издеваются. Это наше казахское национальное блюдо, которое готовили еще кочевники. Такое издевательство над таким блюдом, считаю неуважительным. Ладно, Рус, ошибся! Лучше так не делай. Зачем? Тема была модная лет пятнадцать назад. И манты, и лагман пытались так наворотить, не зашло, от слова "совсем" . Смотрится не очень и отбивает желание есть. Если честно – отвратительно как-то. Нет, лучше классический. Больше так не делайте! Не надо наш традиционный бешбармак таким цветом подавать, достали уже. Не аппетитно и не вкусно совсем смотрится, лучше не экспериментируйте! – пишут пользователи Сети.

Другие же с юмором отнеслись к увиденному, подчеркнув: "Активированный бешпармак!"

Ранее мы рассказывали о многодетной казахстанке, которая купила авто и тут же стала героиней Сети.