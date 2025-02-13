Двух иностранцев задержали прямо в самолете в Астане

В Астане полицейские сняли с рейса дропперов, обманувших бабушку на крупную сумму денег, сообщает Zakon.kz.

По информации столичной полиции, в рамках оперативных мероприятий сотрудники полиции раскрыли схему мошенничества, в результате которой 84-летняя женщина лишилась 13 млн тенге.

"Установлено, что злоумышленники связались с потерпевшей, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили ей ложную информацию о ДТП с участием ее сестры, якобы виновной в аварии. Под предлогом необходимости срочного лечения пострадавшей мошенники убедили женщину передать им крупную сумму наличными. После передачи денег пожилая женщина поняла, что стала жертвой обмана, и незамедлительно обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и их местонахождение", – рассказали в ДП.

Выяснилось, что двое граждан соседнего государства пытались покинуть страну авиарейсом. Однако полицейские задержали их прямо в самолете перед вылетом.

В результате полицией изъяты деньги в размере более 11 тыс. долларов США. Выяснилось, что часть денег злоумышленники успели истратить.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование.

А в Актобе мошенники выманили у женщины более 53 млн тенге. При этом она продала машину и недвижимость.