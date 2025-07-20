Токаев выразил соболезнования Вьетнаму в связи с жертвами тайфуна "Вифа"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 июля направил телеграмму соболезнования генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, сообщает Zakon.kz.

Президент выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна "Вифа" во Вьетнаме.

"Выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также всему дружественному народу Вьетнама. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления", – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что туристическое судно, на борту которого находились 48 пассажиров, 19 июля 2025 года потерпело крушение в результате тайфуна.

