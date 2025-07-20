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Политика

Токаев выразил соболезнования Вьетнаму в связи с жертвами тайфуна "Вифа"

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 19:28 Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 июля направил телеграмму соболезнования генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, сообщает Zakon.kz.

Президент выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна "Вифа" во Вьетнаме.

"Выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также всему дружественному народу Вьетнама. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления", – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что туристическое судно, на борту которого находились 48 пассажиров, 19 июля 2025 года потерпело крушение в результате тайфуна. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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