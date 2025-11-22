Пожарный из Акмолинской области признался в любви необычным способом

В Акмолинской области в пожарном депо устроили сюрприз с предложением руки и сердца. Девушка согласилась, а коллеги встретили момент аплодисментами и фейерверками, сообщает Zakon.kz.

Командир отделения пожарного поста №29 Абзал Темирбаев подготовил для своей девушки Назгуль необычный сценарий признания.

Девушку пригласили в депо под видом тревожного вызова. Когда она приехала, перед ней открылась подготовленная сцена: большое сердце из цветов с надписью "Marry me?", огни, близкие и коллеги Абзала, собравшиеся поддержать момент. Сам спасатель встретил ее в боевой форме, с кольцом и букетом.

Назгуль ответила "да". Коллектив поста устроил небольшой праздник – с сиренами, аплодисментами и фейерверком. Пара получила множество поздравлений и пожеланий счастливой совместной жизни.

"Поздравляем пару и желаем им долгой, счастливой и яркой семейной жизни!" – написала пресс-служба Департамента по ЧС Акмолинской области.

