События

Казахстан и Узбекистан помогут Кыргызстану электричеством за счет будущих водных поставок

водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 11:29 Фото: primeminister.kz
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали обмен: в осенне-зимний период Астана и Ташкент будут поставлять электроэнергию в Кыргызстан, а Бишкек направит накопленную воду для полива сельхозугодий соседних стран, сообщает Zakon.kz.

В Алматы 22 ноября 2025 года прошло заседание руководителей водно-энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

"Стороны договорились о параметрах дальнейшего водно-энергетического сотрудничества. Учитывая сложную ситуацию на Токтогульском водохранилище, участники встречи приняли решение поддерживать друг друга взаимными поставками электроэнергии и координировать совместные усилия для успешного прохождения отопительного сезона и подготовки к предстоящему вегетационному периоду", – говорится в сообщении казахстанского Минэнерго.

Казахстан и Узбекистан подтвердили готовность поставлять электроэнергию в Кыргызстан в осенне-зимний период. Это позволит кыргызской стороне снизить объем выработки электричества зимой и накапливать воду в Токтогульском водохранилище. Накопленный объем будет направлен в Казахстан и Узбекистан в период вегетации для обеспечения стабильного полива сельхозугодий южных регионов.

Кроме того, достигнута договоренность о принятии совместных мер по снижению потребления и энергосбережению в регионе.

"Участники переговоров подчеркнули, что совместная работа ведется в духе добрососедства и направлена на укрепление энергетической безопасности и стабильности во всей Центральной Азии. Узбекская сторона также подтвердила готовность обеспечить технические условия для транзита, поставки и балансировки энергосистемы. По итогам заседания подписан трехсторонний протокол, юридически закрепляющий объемы зимних поставок электроэнергии и накопление воды для вегетационного периода 2026 года", – говорится в сообщении.

В переговорах приняли участие министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, министр энергетики КР Таалайбек Ибраев, министр энергетики РУ Журабек Мирзамахмудов, министр водного хозяйства РУ Шавкат Хамраев и заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Алмаз Жээналиев.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов ответил, грозит ли Казахстану дефицит электроэнергии, как в Кыргызстане, где после 22:00 отключают свет.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
