События

Матч "Копенгаген" – "Кайрат": зачем полицейские Алматы тоже поехали в Данию

полиция Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 10:18 Фото: ДП Алматы
26 ноября 2025 года в Копенгагене (Дания) состоится матч алматинского ФК "Кайрат" с местным "Копенгагеном" в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Как стало известно, в Данию отправились не только наши футболисты, но и полицейские, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 24 ноября, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы.

"В преддверии предстоящего международного футбольного матча "Копенгаген" – "Кайрат", который состоится в ближайшие дни, представители полиции Алматы прибыли в Данию для обмена опытом по обеспечению безопасности на крупных спортивных мероприятиях. В состав делегации вошли заместитель руководителя Управления общественной безопасности Тимур Ногайбаев и заместитель начальника Управления полиции Ауэовского района Даурен Майликбаев", – сообщили в ДП.

Они отправились в Данию для изучения системы обеспечения общественного порядка на международных матчах: инфраструктуры стадиона, пропускного режима, маршрутов движения болельщиков, мер профилактики правонарушений и взаимодействия служб безопасности.

"На протяжении трех дней алматинские полицейские будут вести двуязычный видеодневник, рассказывая о ключевых наблюдениях и практиках, которые могут быть применены при организации футбольных матчей в Алматы, где традиционно проходят крупные международные игры на Центральном стадионе", – отметили в ДП.

Между тем 18 ноября 2025 года стало известно, что домашние матчи "Кайрата" в рамках общего этапа Лиги чемпионов перенесли из Алматы в Астану.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
