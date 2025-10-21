Как прошла тренировка "Кайрата" и "Пафоса" перед важным матчем в Алматы
Фото:
Сегодня, 21 октября 2025 года, на Центральном стадионе Алматы состоится матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где встретятся "Кайрат" и "Пафос". В Instagram футбольных клубов появились кадры с тренировок, сообщает Zakon.kz.
Тренировка перед важным матчем прошла накануне, 20 октября, вечером.
"Тренировка перед игрой. Все готовы к завтрашнему дню", – отметили в "Кайрате".
Также на странице алматинского клуба показали стадион, который подготовили к матчу с кипрским ФК.
Вместе с тем и в соцсетях "Пафоса" появились кадры, под которыми написали:
"Заключительная подготовка в Алматы".
Традиционно, пользователи Казнета атаковали соперников "Кайрата" в комментариях, соревнуясь друг с другом в остроумии:
- "Пафос", вперед".
- "Кайрат", вперед".
- "Только проигрыш".
- "Алматы – столица мира".
- "Сколько у вас стоят билеты?"
- "Добро пожаловать в Казахстан".
- "Что-то мы пропустили их приезд".
- "Вперед, "Кайрат", вперед, Казахстан".
- "В этот раз победа за нами. 2:1. "Кайрат", вперед".
- "Мы точно вас сделаем по написанию комментариев".
- "Пусть лайкают лишь те, кто уверен в победе "Кайрата".
- "Играйте просто, иначе после кымыза угостим баурсаками".
- "Публикуйте побольше постов из Алматы, мы вам поднимем статистику. Если даже проиграете, поддержим".
Материал по теме
Главный тренер "Пафоса" высказался о Дастане Сатпаеве
Футболисты "Пафоса" прилетели в Алматы на матч с "Кайратом" 20 октября 2025 года. Позднее УЕФА назвал предварительный состав игроков матча "Кайрат" – "Пафос".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript