Спорт

Как прошла тренировка "Кайрата" и "Пафоса" перед важным матчем в Алматы

футболисты, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 13:32 Фото:
Сегодня, 21 октября 2025 года, на Центральном стадионе Алматы состоится матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где встретятся "Кайрат" и "Пафос". В Instagram футбольных клубов появились кадры с тренировок, сообщает Zakon.kz.

Тренировка перед важным матчем прошла накануне, 20 октября, вечером.

"Тренировка перед игрой. Все готовы к завтрашнему дню", – отметили в "Кайрате".

Также на странице алматинского клуба показали стадион, который подготовили к матчу с кипрским ФК.

Вместе с тем и в соцсетях "Пафоса" появились кадры, под которыми написали:

"Заключительная подготовка в Алматы".

Традиционно, пользователи Казнета атаковали соперников "Кайрата" в комментариях, соревнуясь друг с другом в остроумии:

  • "Пафос", вперед".
  • "Кайрат", вперед".
  • "Только проигрыш".
  • "Алматы – столица мира".
  • "Сколько у вас стоят билеты?"
  • "Добро пожаловать в Казахстан".
  • "Что-то мы пропустили их приезд".
  • "Вперед, "Кайрат", вперед, Казахстан".
  • "В этот раз победа за нами. 2:1. "Кайрат", вперед".
  • "Мы точно вас сделаем по написанию комментариев".
  • "Пусть лайкают лишь те, кто уверен в победе "Кайрата".
  • "Играйте просто, иначе после кымыза угостим баурсаками".
  • "Публикуйте побольше постов из Алматы, мы вам поднимем статистику. Если даже проиграете, поддержим".

Футболисты "Пафоса" прилетели в Алматы на матч с "Кайратом" 20 октября 2025 года. Позднее УЕФА назвал предварительный состав игроков матча "Кайрат" – "Пафос".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
