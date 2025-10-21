Как прошла тренировка "Кайрата" и "Пафоса" перед важным матчем в Алматы

Сегодня, 21 октября 2025 года, на Центральном стадионе Алматы состоится матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где встретятся "Кайрат" и "Пафос". В Instagram футбольных клубов появились кадры с тренировок, сообщает Zakon.kz.

Тренировка перед важным матчем прошла накануне, 20 октября, вечером.

"Тренировка перед игрой. Все готовы к завтрашнему дню", – отметили в "Кайрате".

Также на странице алматинского клуба показали стадион, который подготовили к матчу с кипрским ФК.

Вместе с тем и в соцсетях "Пафоса" появились кадры, под которыми написали:

"Заключительная подготовка в Алматы".

Традиционно, пользователи Казнета атаковали соперников "Кайрата" в комментариях, соревнуясь друг с другом в остроумии:

"Пафос", вперед".

"Кайрат", вперед".

"Только проигрыш".

"Алматы – столица мира".

"Сколько у вас стоят билеты?"

"Добро пожаловать в Казахстан".

"Что-то мы пропустили их приезд".

"Вперед, "Кайрат", вперед, Казахстан".

"В этот раз победа за нами. 2:1. "Кайрат", вперед".

"Мы точно вас сделаем по написанию комментариев".

"Пусть лайкают лишь те, кто уверен в победе "Кайрата".

"Играйте просто, иначе после кымыза угостим баурсаками".

"Публикуйте побольше постов из Алматы, мы вам поднимем статистику. Если даже проиграете, поддержим".

Футболисты "Пафоса" прилетели в Алматы на матч с "Кайратом" 20 октября 2025 года. Позднее УЕФА назвал предварительный состав игроков матча "Кайрат" – "Пафос".