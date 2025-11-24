Аэропорты Астаны и Алматы готовят к масштабной модернизации

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития авиахабов и автодорожной отрасли. Ему был представлен План развития гражданской авиации на ближайшие 3 года с учетом мировых прогнозов по удвоению глобального авиарынка к 2040 году, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы главы правительства, планом предусмотрена масштабная работа по модернизации аэропортовой и навигационной инфраструктуры, расширению международной и внутренней маршрутной сети.

Кроме того, планируется увеличение парка воздушных судов и усиление системы подготовки специалистов для авиационной отрасли с привлечением международных учебных центров.

К примеру, в ходе совещания обсуждены вопросы развития аэрохабов на базе аэропортов городов Астаны и Алматы.

Для строительства второй взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта ведется подготовка к разработке проектно-сметной документации. Модернизация воздушной гавани предусматривает строительство грузового и пассажирского терминалов, обновление инфраструктуры и др.

Реализация стратегической программы Horizon по модернизации аэропорта Алматы обеспечит увеличение пропускной способности. Планируется реконструкция терминалов, модернизация взлетно-посадочных полос для кратного увеличения трафика. На базе аэропорта будут созданы грузовой и технический кластеры и сервисная экосистема.

Кроме того, рассмотрены вопросы субсидирования внутренних авиамаршрутов, направленных на укрепление региональной связанности. В целом объем пассажироперевозок за 10 месяцев 2025 года вырос на 6% и превысил 13 млн пассажиров.

Также премьер-министр поручил Минтранспорта совместно с АЗРК и АФМ усилить работу по цепочкам непродуктивных посредников в поставках авиатоплива, а также активизировать работу по реализации текущих и запуску новых проектов в транспортной отрасли.

На совещании еще были рассмотрены подходы Министерства транспорта по реализации инфраструктурных проектов в области автодорожного строительства. Внимание уделено текущему состоянию дорог и инструментам для дальнейшего улучшения качества их покрытия.

