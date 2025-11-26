#АЭС в Казахстане
События

Полицейских Алматы отправили в Копенгаген изучить секреты безопасности на крупнейших матчах

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 10:44 Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы находятся с рабочим визитом в Копенгагене, где изучают систему обеспечения безопасности на стадионе "Паркен" – домашней арене ФК "Копенгаген" и национальной сборной Дании, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что работа проводится в рамках подготовки к матчу "Копенгаген – Кайрат", а также для обмена опытом по организации охраны общественного порядка на крупных спортивных объектах.

Стадион "Паркен" рассчитан на 38 тысяч 65 зрителей во время футбольных матчей, а во время концертов его вместимость может достигать 55 тысячи человек.

Известно, что по периметру объекта предусмотрено около 40 отдельных входов, что позволяет эффективно распределять потоки посетителей и снижает нагрузку на контрольные зоны.

"Мы детально посмотрели организацию входов, выходов, маршрутов эвакуации, взаимодействие служб безопасности. Есть решения, которые можно адаптировать и применять у нас, в Алматы".Замначальника Управления общественной безопасности ДП Тимур Ногайбаев

В первый день полицейские изучили схемы движения болельщиков, работу турникетов, навигацию, систему размещения персонала и технические решения, применяемые на объекте.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 10:44
"Копенгаген" – "Кайрат": Уразбахтин прокомментировал будущий матч

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Копенгаген" – "Кайрат" пройдет сегодня, 26 ноября 2025 года.

Обе команды пока не имеют побед на общем этапе главного еврокубкового турнира, набрав после четырех игр по одному баллу. В турнирной таблице "Копенгаген" располагается на 33-м месте, а "Кайрат" идет следом на 34-й строчке.

24 ноября футболисты клуба "Кайрат" делились кадрами первой тренировки на датском поле.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
