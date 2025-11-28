#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
516.86
598.68
6.58
События

Сразу три новых автобусных маршрута запускают в Астане

Автобус в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 16:38 Фото: CTS
В Астане с 29 ноября запустят сразу три новых автобусных маршрута, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в транспортной компании столицы City transportation systems, номера маршрутов: 65, 68 и 78.

карта нового автобусного маршрута в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 16:38

Фото: CTS

Направления маршрутов:

  • Маршрут №65: улица Болашак – микрорайон "Отау".
  • Маршрут №68: АО "Газмашаппарат" – жилой комплекс "Бағыстан".
  • Маршрут №78: Национальный центр экстренной медицинской координации – школа-лицей №64.

карта нового автобусного маршрута в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 16:38

Фото: CTS

"Новые маршруты проходят через ряд важных объектов столицы. Например, маршрут №65 будет курсировать по недавно открытой улице С. Шаймерденова, а маршрут №68 свяжет ЖК "Бағыстан" с правым берегом города, обеспечив транспортное сообщение по улицам К. Азербаева и М. Жумабаева", – отметили в компании.

карта нового автобусного маршрута в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 16:38

Фото: CTS

С 22 ноября 2025 года в Астане запустили новый автобусный маршрут №82, он курсирует по направлению "Орда базар" – "школа Зерде".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Спасибо за нашего Алекса": казахстанцы благодарят Игоря Крутого за новый хит
16:48, Сегодня
"Спасибо за нашего Алекса": казахстанцы благодарят Игоря Крутого за новый хит
Новый автобусный маршрут появится в Астане
16:17, 20 ноября 2025
Новый автобусный маршрут появится в Астане
В Алматы запускают новый автобусный маршрут до Медеу
17:07, 26 ноября 2025
В Алматы запускают новый автобусный маршрут до Медеу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: