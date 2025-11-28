Сразу три новых автобусных маршрута запускают в Астане
Фото: CTS
В Астане с 29 ноября запустят сразу три новых автобусных маршрута, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в транспортной компании столицы City transportation systems, номера маршрутов: 65, 68 и 78.
Фото: CTS
Направления маршрутов:
- Маршрут №65: улица Болашак – микрорайон "Отау".
- Маршрут №68: АО "Газмашаппарат" – жилой комплекс "Бағыстан".
- Маршрут №78: Национальный центр экстренной медицинской координации – школа-лицей №64.
Фото: CTS
"Новые маршруты проходят через ряд важных объектов столицы. Например, маршрут №65 будет курсировать по недавно открытой улице С. Шаймерденова, а маршрут №68 свяжет ЖК "Бағыстан" с правым берегом города, обеспечив транспортное сообщение по улицам К. Азербаева и М. Жумабаева", – отметили в компании.
Фото: CTS
С 22 ноября 2025 года в Астане запустили новый автобусный маршрут №82, он курсирует по направлению "Орда базар" – "школа Зерде".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript