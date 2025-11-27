Форум "Уроки цифровой безопасности от АФМ" – онлайн-трансляция

Форум "Уроки цифровой безопасности от АФМ" проходит в Астане, сообщает Zakon.kz.

Его организаторами выступили Агентство РК по финансовому мониторингу, интернет-издание Zakon.kz совместно с Министерством науки и высшего образования и акиматом города Астаны.

Главная цель мероприятия – разъяснение основ цифровой гигиены, новых форм и методов защиты от финансового мошенничества и схем дропперства.

Модераторами форума выступают официальный представитель АФМ Ернар Тайжан и журналист, телеведущая Динара Сатжан.

Смотрите онлайн-трансляцию форума "Уроки цифровой безопасности" на Youtube-канале "Правмедиа".