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События

Иностранца задержали в Алматы: в чем его подозревают

задержание мужчины в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 16:05 Фото: ДП Алматы
В Алматы иностранец проводил религиозные обряды, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции города, задержанного подозревают в том, что он проводил религиозные обряды, в том числе оккультного характера, а также распространял материалы, содержащие признаки идеологии экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Казахстана.

При санкционированных обысках изъяли предметы и материалы, имеющие значение для следствия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он водворен в изолятор временного содержания.

"Любые действия, направленные на распространение деструктивной религиозной идеологии, независимо от гражданства и места проживания, будут жестко пресекаться. Национальная безопасность и межконфессиональный мир – приоритеты нашей работы", – отметил начальник Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Алматы Асхат Даулетияров.

Ранее в Туркестанской области задержали подозреваемых в разжигании религиозной розни, которые сплотились в группу на основе радикальных вероубеждений.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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