Не будет ошибкой сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию – Токаев
Выступая на диалог-платформе сельских акимов Касым-Жомарт Токаев напомнил, что во время прошедшего Послания выдвинул инициативу о создании однопалатного Парламента, сообщает Zakon.kz.
Можно сказать, уточнил глава государства, что это логичное продолжение предыдущих политических преобразований.
"Тем самым мы укрепляем принцип "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство", сохраняя президентскую форму правления. Новая инициатива активно обсуждается в обществе, поступает много предложений относительно структуры Парламента. Например, высказываются идеи о пропорциональном представительстве депутатов в зависимости от численности населения. При таком подходе их число достигнет 200 человек, тогда как сегодня в двух палатах насчитывается 148 депутатов".Касым-Жомарт Токаев
Парламентская реформа, считает Токаев, это не просто механическое объединение двух палат.
"Считаю, что чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Напротив, следует оптимизировать и усовершенствовать работу Парламента. В новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты – все депутаты должны избираться в едином порядке. Это очень важный шаг в рамках предстоящей парламентской реформы. Данные меры следует всесторонне разъяснять обществу".Касым-Жомарт Токаев
Далее глава государства подчеркнул, что в законодательный орган должны прийти по-настоящему квалифицированные и опытные специалисты.
"Наша цель – создать профессиональный Парламент. Следует также рассмотреть вопрос формирования новых комитетов. Считаю, что комитеты по цифровизации и развитию регионов должны работать как отдельные единицы. Все эти вопросы будут тщательно изучены специальной рабочей группой. Существует множество других предложений по реформе, которые будут детально проработаны и затем опубликованы. У меня также есть ряд предложений по этой важной теме".Касым-Жомарт Токаев
В целом, считает президент, количество поправок в Основной закон может быть очень большим.
"Поэтому не будет ошибкой сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию. В столь сложный и ответственный период особенно важно сохранить мир и стабильность в стране. Наши общие усилия следует направить на реализацию концепции "Закон и Порядок". Правоохранительные органы должны продемонстрировать свой профессионализм, не допустить провокаций и попыток заниматься "теневой" политической деятельностью".Касым-Жомарт Токаев
Также во время выступления Токаев высказался о статусе сельских акимов в системе государственной службы.
