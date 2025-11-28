#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Политика

Не будет ошибкой сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию – Токаев

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 14:24 Фото: akorda.kz
Выступая на диалог-платформе сельских акимов Касым-Жомарт Токаев напомнил, что во время прошедшего Послания выдвинул инициативу о создании однопалатного Парламента, сообщает Zakon.kz.

Можно сказать, уточнил глава государства, что это логичное продолжение предыдущих политических преобразований.

"Тем самым мы укрепляем принцип "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство", сохраняя президентскую форму правления. Новая инициатива активно обсуждается в обществе, поступает много предложений относительно структуры Парламента. Например, высказываются идеи о пропорциональном представительстве депутатов в зависимости от численности населения. При таком подходе их число достигнет 200 человек, тогда как сегодня в двух палатах насчитывается 148 депутатов".Касым-Жомарт Токаев

Парламентская реформа, считает Токаев, это не просто механическое объединение двух палат.

"Считаю, что чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Напротив, следует оптимизировать и усовершенствовать работу Парламента. В новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты – все депутаты должны избираться в едином порядке. Это очень важный шаг в рамках предстоящей парламентской реформы. Данные меры следует всесторонне разъяснять обществу".Касым-Жомарт Токаев

Далее глава государства подчеркнул, что в законодательный орган должны прийти по-настоящему квалифицированные и опытные специалисты.

"Наша цель – создать профессиональный Парламент. Следует также рассмотреть вопрос формирования новых комитетов. Считаю, что комитеты по цифровизации и развитию регионов должны работать как отдельные единицы. Все эти вопросы будут тщательно изучены специальной рабочей группой. Существует множество других предложений по реформе, которые будут детально проработаны и затем опубликованы. У меня также есть ряд предложений по этой важной теме".Касым-Жомарт Токаев

В целом, считает президент, количество поправок в Основной закон может быть очень большим.

"Поэтому не будет ошибкой сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию. В столь сложный и ответственный период особенно важно сохранить мир и стабильность в стране. Наши общие усилия следует направить на реализацию концепции "Закон и Порядок". Правоохранительные органы должны продемонстрировать свой профессионализм, не допустить провокаций и попыток заниматься "теневой" политической деятельностью".Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 14:24
Касым-Жомарт Токаев вспомнил о своем первом указе

Также во время выступления Токаев высказался о статусе сельских акимов в системе государственной службы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Президент оценил работу выбранных народом акимов
13:58, Сегодня
Президент оценил работу выбранных народом акимов
Необходимо усилить ответственность акимов – Токаев
14:18, Сегодня
Необходимо усилить ответственность акимов – Токаев
Токаев рассказал, кто такой аким
13:55, Сегодня
Токаев рассказал, кто такой аким
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: