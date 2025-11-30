В восьми городах Казахстана ожидается плохое качество воздуха
В воскресенье, 30 ноября, в городах Алматы, Атырау, Актобе, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, ночью в городе Костанай ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
Материал по теме
Также "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 10 регионах Казахстана на 30 ноября.