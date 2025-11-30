#АЭС в Казахстане
События

В восьми городах Казахстана ожидается плохое качество воздуха

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей восьми городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 30 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, 30 ноября, в городах Алматы, Атырау, Актобе, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, ночью в городе Костанай ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 09:00
Как власти Алматы будут бороться со смогом

Также "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 10 регионах Казахстана на 30 ноября.

