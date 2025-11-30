Какой будет погода в первый день зимы в Казахстане
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 1 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, антициклон сохранит свое влияние на большую часть территории РК – ожидается погода без осадков.
Лишь на севере и востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются низовая метель, гололед.
По республике также прогнозируют туман, на юго-востоке страны – усиление ветра.
Ранее синоптики "Казгидромета" рассказали, какой будет погода с 30 ноября по 2 декабря 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте.
