Какой будет погода в первый день зимы в Казахстане

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 1 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, антициклон сохранит свое влияние на большую часть территории РК – ожидается погода без осадков.

Лишь на севере и востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются низовая метель, гололед.

По республике также прогнозируют туман, на юго-востоке страны – усиление ветра.

Ранее синоптики "Казгидромета" рассказали, какой будет погода с 30 ноября по 2 декабря 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте.