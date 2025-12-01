#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
События

Логан из "Росомахи" думал, что ее выдумали: скрытная хищница попала на видео в Казахстане

росомаха в горах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 11:48 Фото: Instagram/katonkaragai.semi
Редкое в Казахстане животное попало на камеру фотоловушки на востоке страны, сообщает Zakon.kz.

Речь о росомахе. Видео с ней опубликовали на странице в Instagram Катон-Карагайского государственного национального природного парка.

"Коллеги из Арчатинского лесничества поделились материалом с фотоловушек, которые были установлены на хребте Алтайский Тарбагатай. Представляем вашему вниманию росомаху Gulo gulo, ту самую, о которой Хью Джекман думал, что это выдуманное животное. Но мы-то с вами знаем, что это обычный зверь для территории лесной зоны Восточного Казахстана. На этих видео четко видна летняя "шуба" росомахи, и она намного "легче" зимней", – указано в подписи к видео.

Согласно информации из открытых источников, росомахи обитают в Казахстане, особенно на Алтае (Западно-Алтайский и Катон-Карагайский заповедники), хотя встречаются редко и обычно избегают людей.

В конце ноября Катон-Карагайский нацпарк делился кадрами с "застенчивым" медведем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Хорошая новость для Казахстана: ОПЕК+ не увеличит добычу нефти в I квартале 2026 года
12:31, Сегодня
Хорошая новость для Казахстана: ОПЕК+ не увеличит добычу нефти в I квартале 2026 года
Редкий леопард попал на камеру в Казахстане
09:53, 17 сентября 2024
Редкий леопард попал на камеру в Казахстане
Редкая хищница покрасовалась перед камерой на Чарыне
11:36, 08 июля 2025
Редкая хищница покрасовалась перед камерой на Чарыне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: