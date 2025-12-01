Логан из "Росомахи" думал, что ее выдумали: скрытная хищница попала на видео в Казахстане

Редкое в Казахстане животное попало на камеру фотоловушки на востоке страны, сообщает Zakon.kz.

Речь о росомахе. Видео с ней опубликовали на странице в Instagram Катон-Карагайского государственного национального природного парка.

"Коллеги из Арчатинского лесничества поделились материалом с фотоловушек, которые были установлены на хребте Алтайский Тарбагатай. Представляем вашему вниманию росомаху Gulo gulo, ту самую, о которой Хью Джекман думал, что это выдуманное животное. Но мы-то с вами знаем, что это обычный зверь для территории лесной зоны Восточного Казахстана. На этих видео четко видна летняя "шуба" росомахи, и она намного "легче" зимней", – указано в подписи к видео.

Согласно информации из открытых источников, росомахи обитают в Казахстане, особенно на Алтае (Западно-Алтайский и Катон-Карагайский заповедники), хотя встречаются редко и обычно избегают людей.

