Алматинский фотограф запечатлел осенний пейзаж города
Фото: Instagram/dots_foto
Дмитрий Доценко, фотограф из Алматы, сделал подборку фотографий с городскими видами в последний месяц осени. Пользователей восхитил живописный антураж мегаполиса, сообщает Zakon.kz.
Публикация сделана сегодня, 5 ноября, на личной странице фотографа в Instagram.
"Сделал подборку фотографий с городскими видами. Живописная у нас все-таки осень. Теплая и сухая с обилием желтых, красных и зеленых красок. А еще эту красоту дополняют бело-синие горные вершины. В это время года они уже покрыты снегом. В общем, идеальное время и место для фотографа", – подписал пост автор.
Ранее Доценко публиковал фотографии красивого березового леса.
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