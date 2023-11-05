Алматинский фотограф запечатлел осенний пейзаж города

Фото: Instagram/dots_foto

Дмитрий Доценко, фотограф из Алматы, сделал подборку фотографий с городскими видами в последний месяц осени. Пользователей восхитил живописный антураж мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

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