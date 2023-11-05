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Алматинский фотограф запечатлел осенний пейзаж города

девушка, осень, Алматы Фото: Instagram/dots_foto
Дмитрий Доценко, фотограф из Алматы, сделал подборку фотографий с городскими видами в последний месяц осени. Пользователей восхитил живописный антураж мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Публикация сделана сегодня, 5 ноября, на личной странице фотографа в Instagram.

"Сделал подборку фотографий с городскими видами. Живописная у нас все-таки осень. Теплая и сухая с обилием желтых, красных и зеленых красок. А еще эту красоту дополняют бело-синие горные вершины. В это время года они уже покрыты снегом. В общем, идеальное время и место для фотографа", – подписал пост автор.

Ранее Доценко публиковал фотографии красивого березового леса.

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