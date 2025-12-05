Новый автобусный маршрут запускают в Астане

В Астане с 6 декабря 2025 года начнет курсировать новый автобусный маршрут №75, сообщает Zakon.kz.

По информации транспортной компании City transportation systems, он будет ездить по направлению Железнодорожный вокзал "Нұрлы жол" – ЖМ "Куйгенжар".

"Он соединит жителей жилого массива Куйгенжар и Мичурина с железнодорожным вокзалом, улучшит транспортное обслуживание школы № 112, ул. С. Шаймерденова", – говорится в сообщении.

Фото: Instagram/cts_kz

С 29 ноября 2025 года в Астане запустили сразу три новых автобусных маршрута.