События

Новый автобусный маршрут запускают в Астане

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 17:28 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане с 6 декабря 2025 года начнет курсировать новый автобусный маршрут №75, сообщает Zakon.kz.

По информации транспортной компании City transportation systems, он будет ездить по направлению Железнодорожный вокзал "Нұрлы жол" – ЖМ "Куйгенжар".

"Он соединит жителей жилого массива Куйгенжар и Мичурина с железнодорожным вокзалом, улучшит транспортное обслуживание школы № 112, ул. С. Шаймерденова", – говорится в сообщении.

карта нового автобусного маршрута в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 17:28

Фото: Instagram/cts_kz

С 29 ноября 2025 года в Астане запустили сразу три новых автобусных маршрута.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
