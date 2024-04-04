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"За нами куратора из КНБ закрепили" – аким рассказал о сообщениях подчиненным от его имени

Асаин Байхан, мошенники, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 13:31 Фото: Facebook/Асаин Байхан
Аким Павлодарской области Асаин Байханов поделился с подписчиками предупреждением о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

Он сообщил, что неизвестные пишут сообщения в мессенджерах от его имени. 

"Уважаемые жители Павлодарской области! Дорогие земляки! В последние дни ряд моих подчиненных столкнулись со случаями, когда от моего имени и имени некоторых руководителей государственных органов создавались аккаунты в социальных сетях и с них направлялись сообщения другим людям", – написал Асаин Байханов в Instagram 4 апреля. 

Он указал на то, что как у главы региона у него три официальных аккаунта:

  • @asaiyn.baikhan – в сети Instagram;
  • Асайын Байхан – в Facebook;
  • telegram-канал - t.me/AsaiynBaikhan.
"Также хотелось бы обратить внимание, что все сообщения в месседжерах Whats App и Telegram я всегда отправляю со своего номера, не скрывая его. Поэтому в случае, если вы получили звонок или сообщение от моего имени, с аккаунта с моей фотографией, но при этом скрытого номера, то в данном случае это мошенники", – предупредил аким. 

Он попросил всех быть бдительными, соблюдать осторожность в личной переписке и телефонных звонках.

Сегодня, 4 апреля, в полиции Астаны рассказали об основных схемах интернет-мошенников. Одна из часто используемых схем – звонки от имени сотрудников службы безопасности банков или правоохранительных органов с использование искусственного интеллекта. 

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