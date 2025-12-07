#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.49
587.73
6.57
События

Лучше воздержаться от прогулок: в трех городах Казахстана прогнозируют НМУ

смог в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 09:01 Фото: Zakon.kz
В воскресенье, 7 декабря, в трех городах Казахстана ожидается повышенное загрязнение воздуха, сообщает Zakon.kz.

7 декабря 2025 года в городах Актобе, Алматы, Жезказган ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, следует из прогноза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 09:01
Дождь, снег и гололед: синоптики рассказали о погоде на 7 декабря

Также "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Шымкенте и 16 областях Казахстана на 7 декабря.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Гороскоп на воскресенье: кому стоит ускориться, а кому – сменить обстановку
09:18, Сегодня
Гороскоп на воскресенье: кому стоит ускориться, а кому – сменить обстановку
В трех городах РК ожидается НМУ: кому стоит воздержаться от прогулок
09:02, 23 ноября 2025
В трех городах РК ожидается НМУ: кому стоит воздержаться от прогулок
В трех городах Казахстана прогнозируют высокий уровень загрязнения воздуха
07:08, 15 августа 2023
В трех городах Казахстана прогнозируют высокий уровень загрязнения воздуха
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: