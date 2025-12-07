Лучше воздержаться от прогулок: в трех городах Казахстана прогнозируют НМУ

В воскресенье, 7 декабря, в трех городах Казахстана ожидается повышенное загрязнение воздуха, сообщает Zakon.kz.

7 декабря 2025 года в городах Актобе, Алматы, Жезказган ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, следует из прогноза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Шымкенте и 16 областях Казахстана на 7 декабря.