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В трех городах Казахстана прогнозируют высокий уровень загрязнения воздуха

смог Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным "Казгидромета", 15 августа в трех городах Казахстана будет повышенное загрязнение воздуха, сообщает Zakon.kz.

Синоптики прогнозируют повышенное содержание вредных примесей в воздухе Алматы, Актобе и в городе Атырау в ночное время.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Также синоптики опубликовали штормовое предупреждение в 14 регионах страны на 15 августа.

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