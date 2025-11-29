Основные причины материнских потерь назвал Минздрав РК

Министерство здравоохранения РК принимает комплекс мер для укрепления здоровья женщин, улучшения перинатальных исходов, цивилизованного и разумного подхода к планированию беременности в рамках специальной программы "Аналар саулығы", сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, основным фактором, влияющим на материнские потери, являются экстрагенитальные заболевания женщин и низкий охват прегравидарной подготовкой.

"В рамках программы впервые в стране женщины фертильного возраста, планирующие беременность, могут пройти 12 базовых обследований в рамках ОСМС, при выявлении патологии им будут предложены оздоровительные программы", – уточнили в министерстве.

В Казахстане охват женщин прегравидарной подготовкой составил 46,1%. Ответственное планирование беременности позволяет значительно снизить риски для жизни и здоровья будущей мамы и ее ребенка.

28 ноября 2025 года и.о. директора столичного Центра по профилактике ВИЧ-инфекции Денис Панченко на брифинге в РСК назвал самый частый путь заражения ВИЧ-инфекцией.