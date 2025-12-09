#Казахстан в сравнении
События

Космический корабль приземлился недалеко от Жезказгана

космический корабль сел в степи Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 11:07 Фото: Роскосмос
Утром 9 декабря 2025 года в степи, недалеко от города Жезказгана, приземлился корабль "Союз МС-27", сообщает Zakon.kz.

В Госкорпорации "Роскосмос" рассказали, что утром пилотируемый корабль с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом отстыковался от модуля "Причал".

Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно. В 10:04 аппарат корабля приземлился в районе города Жезказгана, в 146 километрах юго-восточнее.

космический корабль приземлился в степи Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 11:07

Фото: Роскосмос

Выехавшая к месту поисково‑спасательная служба нашла приземлившийся аппарат.

космический корабль в степи Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 11:07

Фото: Роскосмос

Ранее Сергей Рыжиков передал полномочия по руководству всей станцией американскому астронавту Майклу Финку, а командование российским сегментом – космонавту Сергею Кудь-Сверчкову.

космический корабль приземлился в степи Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 11:07

Фото: Роскосмос

Корабль "Союз МС-28" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также астронавтом NASA Кристофером Уильямсом запустили с Байконура к МКС 27 ноября 2025 года.

приземлившийся в Казахстане космонавт, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 11:07

Фото: Роскосмос

После запуска в области Улытау местные жители нашли металлические обломки.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
