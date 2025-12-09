Космический корабль приземлился недалеко от Жезказгана
В Госкорпорации "Роскосмос" рассказали, что утром пилотируемый корабль с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом отстыковался от модуля "Причал".
Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно. В 10:04 аппарат корабля приземлился в районе города Жезказгана, в 146 километрах юго-восточнее.
Фото: Роскосмос
Выехавшая к месту поисково‑спасательная служба нашла приземлившийся аппарат.
Фото: Роскосмос
Ранее Сергей Рыжиков передал полномочия по руководству всей станцией американскому астронавту Майклу Финку, а командование российским сегментом – космонавту Сергею Кудь-Сверчкову.
Фото: Роскосмос
Корабль "Союз МС-28" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также астронавтом NASA Кристофером Уильямсом запустили с Байконура к МКС 27 ноября 2025 года.
Фото: Роскосмос
После запуска в области Улытау местные жители нашли металлические обломки.