#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
514.74
599.36
6.71
События

Сильный снег и гололед: спасатели Алматы обратились к горожанам

гололед, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 21:17 Фото: freepik (сгенерировано нейросетью)
Департамент по ЧС Алматы обратился к жителям и гостям города в связи с надвигающейся непогодой в среду, 10 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно штормовому предупреждению, в среду в городе ожидаются сильный снег, временами туман и гололед. В горных районах также прогнозируют обильный снегопад, туман, гололед и ветер до 15-20 метров в секунду.

"ДЧС города Алматы призывает автолюбителей и пешеходов быть особенно внимательными на дорогах в условиях непогоды и соблюдать меры предосторожности при гололедице. В связи с ожидаемыми осадками и гололедом рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, линиями электропередачи и другими нависающими конструкциями", – говорится в сообщении.

Чтобы избежать травм при гололеде, следуйте простым рекомендациям:

  • переходите улицы только в установленных местах;
  • будьте внимательны, не отвлекайтесь при переходе дороги (не используйте телефон и т.п.);
  • смотрите под ноги, особенно на лестницах и входах в здания;
  • выбирайте обувь на нескользящей подошве с рифленым узором;
  • не держите руки в карманах – это поможет удержать равновесие;
  • будьте осторожны на остановках, тротуарах, ступеньках и других скользких поверхностях – это зоны повышенного риска.
"Берегите себя и своих близких!" – заключили в пресс-службе городского департамента по ЧС.

На среду, 10 декабря, штормовое предупреждение объявлено в Алматы и еще 15 регионах Казахстана. Подробнее – читайте по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Шесть газовых баллонов вынесли спасатели из горящего дома в Костанайской области
22:02, Сегодня
Шесть газовых баллонов вынесли спасатели из горящего дома в Костанайской области
На Алматы надвигается непогода: к горожанам обратились спасатели
16:48, 07 декабря 2025
На Алматы надвигается непогода: к горожанам обратились спасатели
Спасатели Алматы обратились к жителям города. В горах выставлены блокпосты
12:55, 30 декабря 2023
Спасатели Алматы обратились к жителям города. В горах выставлены блокпосты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: