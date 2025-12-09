Сильный снег и гололед: спасатели Алматы обратились к горожанам
Фото: freepik (сгенерировано нейросетью)
Департамент по ЧС Алматы обратился к жителям и гостям города в связи с надвигающейся непогодой в среду, 10 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно штормовому предупреждению, в среду в городе ожидаются сильный снег, временами туман и гололед. В горных районах также прогнозируют обильный снегопад, туман, гололед и ветер до 15-20 метров в секунду.
"ДЧС города Алматы призывает автолюбителей и пешеходов быть особенно внимательными на дорогах в условиях непогоды и соблюдать меры предосторожности при гололедице. В связи с ожидаемыми осадками и гололедом рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, линиями электропередачи и другими нависающими конструкциями", – говорится в сообщении.
Чтобы избежать травм при гололеде, следуйте простым рекомендациям:
- переходите улицы только в установленных местах;
- будьте внимательны, не отвлекайтесь при переходе дороги (не используйте телефон и т.п.);
- смотрите под ноги, особенно на лестницах и входах в здания;
- выбирайте обувь на нескользящей подошве с рифленым узором;
- не держите руки в карманах – это поможет удержать равновесие;
- будьте осторожны на остановках, тротуарах, ступеньках и других скользких поверхностях – это зоны повышенного риска.
"Берегите себя и своих близких!" – заключили в пресс-службе городского департамента по ЧС.
На среду, 10 декабря, штормовое предупреждение объявлено в Алматы и еще 15 регионах Казахстана. Подробнее – читайте по ссылке.
