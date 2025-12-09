Сильный снег и гололед: спасатели Алматы обратились к горожанам

Департамент по ЧС Алматы обратился к жителям и гостям города в связи с надвигающейся непогодой в среду, 10 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно штормовому предупреждению, в среду в городе ожидаются сильный снег, временами туман и гололед. В горных районах также прогнозируют обильный снегопад, туман, гололед и ветер до 15-20 метров в секунду.

"ДЧС города Алматы призывает автолюбителей и пешеходов быть особенно внимательными на дорогах в условиях непогоды и соблюдать меры предосторожности при гололедице. В связи с ожидаемыми осадками и гололедом рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, линиями электропередачи и другими нависающими конструкциями", – говорится в сообщении.

Чтобы избежать травм при гололеде, следуйте простым рекомендациям:

переходите улицы только в установленных местах;

будьте внимательны, не отвлекайтесь при переходе дороги (не используйте телефон и т.п.);

смотрите под ноги, особенно на лестницах и входах в здания;

выбирайте обувь на нескользящей подошве с рифленым узором;

не держите руки в карманах – это поможет удержать равновесие;

будьте осторожны на остановках, тротуарах, ступеньках и других скользких поверхностях – это зоны повышенного риска.

"Берегите себя и своих близких!" – заключили в пресс-службе городского департамента по ЧС.

На среду, 10 декабря, штормовое предупреждение объявлено в Алматы и еще 15 регионах Казахстана. Подробнее – читайте по ссылке.