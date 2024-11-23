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Зимняя сказка пришла в зоопарк Алматы

В зоопарке Алматы показали зимнюю сказку , фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 00:10 Фото: Instagram/almatyzoo
В Алматинском зоопарке наступила зима, но учреждение продолжает работать круглый год без выходных и праздничных дней. Многие обитатели зоопарка остаются в своих вольерах на свежем воздухе даже в морозы, сообщает Zakon.kz.

22 ноября на своей странице в Instagram зоопарк опубликовал сказочное видео, на котором животные гуляют по снегу. 

"В Алматинский зоопарк пришла зима! Но, тем не менее, мы работаем круглый год, без выходных и праздничных дней. Ведь многие наши питомцы круглый год живут на улице. Такие животные, как медведи, олени, маралы, тигры, волки, лисы, пумы, хищные птицы, утки, лебеди так же живут в своих вольерах, где вы можете их увидеть. А теплолюбивые переехали в зимники", – говорится в сообщении.

Ранее зоопарк Алматы рассказал о пополнении: в местном пруду появились настоящие гадкие утята. 

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