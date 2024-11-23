Зимняя сказка пришла в зоопарк Алматы

Фото: Instagram/almatyzoo

В Алматинском зоопарке наступила зима, но учреждение продолжает работать круглый год без выходных и праздничных дней. Многие обитатели зоопарка остаются в своих вольерах на свежем воздухе даже в морозы, сообщает Zakon.kz.

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