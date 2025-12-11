31-летний казахстанец получил пять суток ареста за приготовление курицы на Вечном огне

Мужчина из Риддера наказан за нарушение порядка у Вечного огня. О том, что произошло, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области (ВКО).

Известно, что ночью 4 декабря 2025 года житель Риддера осквернил обелиск Славы. Мужчина готовил мясо у Вечного огня и оставил мусор на территории мемориального объекта.

Для установления его личности полицейские отработали прилегающие районы, изучили записи видеонаблюдения и опросили очевидцев.

В результате был задержан 31-летний местный житель.

"Нарушитель привлечен к ответственности по статье "Осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах". По решению суда он подвергнут административному аресту на пять суток", – уточнили в пресс-службе ДП ВКО.

Казахстанцев в очередной раз призывают строго соблюдать закон:

"Осквернение памятников истории и объектов, имеющих особое общественное значение, влечет административную или уголовную ответственность".

