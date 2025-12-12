#Казахстан в сравнении
События

Продажа более 20 младенцев в Алматы, секс-притоны в Астане: что вскрыли масштабные полицейские рейды

задержание в ночном клубе, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 09:21 Фото: МВД
В Министерстве внутренних дел (МВД) 12 декабря 2025 года рассказали о раскрытых криминальных схемах, связанных с торговлей людьми: всего зарегистрировано 39 таких фактов, шесть из которых в отношении несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, в Алматы пресекли деятельность преступной группы, причастной к продаже новорожденных.

"Организаторы, используя сложные жизненные обстоятельства молодых девушек, склоняли их за вознаграждение передавать младенцев третьим лицам. Все фигуранты задержаны. Расследуется более 20 уголовных дел. Подозреваемым грозит наказание до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сообщили в МВД.

В области Абай выявили деятельность, связанную с эксплуатацией людей путем вовлечения их в принудительный труд. Возбуждено 11 уголовных дел, материалы направляются в суд.

"В ходе регулярных проверок ночных развлекательных заведений пресекаются факты вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в различные формы эксплуатации в Шымкенте, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях".МВД

В Астане полицейские совместно с прокуратурой провели рейды в районе железнодорожного вокзала по улице Гете. По итогам мероприятий восемь человек привлекают к уголовной ответственности за организацию и содержание притонов для сексуальной эксплуатации граждан.

Также в Акмолинской области пресечена деятельность религиозной группы, которая организовала духовный центр, пропагандирующий беспорядочные половые связи и отказ от семейных ценностей. В ходе обыска обнаружена религиозная литература, атрибуты и ритуальные предметы. Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.

"Ранее в городах Астане, Алматы и Шымкенте задокументирована деятельность организаторов "элитного эскорта", занимавшихся вербовкой молодых девушек в различных ночных клубах и барах. Установлены факты их преступной деятельности по организации сводничества. Уголовные дела направлены в суд", – продолжили в МВД.

Кроме того, в Алматы и Астане провели профилактические рейдовые мероприятия в ночных заведениях тематического характера. Цель рейдов – предупреждение рисков возможной криминальной эксплуатации, пресечение вовлечения молодежи в асоциальные практики и укрепление нравственных ориентиров в обществе.

Ранее в Алматы полицейские прошлись с проверками по жилым комплексам "Манхэттен", "Акбулак" и "Каусар" и обнаружили десятки притонов, оказывающих интимные услуги.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
