Повышенное загрязнение воздуха ожидается в восьми городах страны

В субботу, 9 декабря, синоптики прогнозируют высокий уровень загрязнения воздуха сразу в восьми городах Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Неблагоприятные метеорологические условия ожидают жителей и гостей Астаны, Актобе, Караганды, Темиртау, Усть-Каменогорска, Семея, Риддера и Петропавловска.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне специалисты предупредили о штормовой опасности жителей семи регионов Казахстана. В Алматинской, Павлодарской, Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Жетысуской областях ожидаются снегопад, туман и мороз до -42 градусов.