#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
522.38
612.6
6.54
События

Осадки, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на 14 декабря

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 15:22 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 14 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода:

"Ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, на западе, севере, юге страны прогнозируются сильные осадки. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра с метелью". РГП "Казгидромет"

Также в пяти регионах ожидается очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более, а именно в:

  • Западно-Казахстанской области;
  • Атырауской области;
  • Мангистауской области;
  • Актюбинской области;
  • Костанайской области;

Ранее синоптики предупредили, что в Алматы снова ожидается ухудшение качества воздуха.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Массовое ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Акмолинской области
15:36, Сегодня
Массовое ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Акмолинской области
Осадки, метель и туман: синоптики рассказали о погоде на 17 ноября
14:22, 16 ноября 2025
Осадки, метель и туман: синоптики рассказали о погоде на 17 ноября
Осадки, метель и гололед: синоптики рассказали о погоде на 24 ноября
14:05, 23 ноября 2025
Осадки, метель и гололед: синоптики рассказали о погоде на 24 ноября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: