Осадки, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на 14 декабря

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 14 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода:

"Ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, на западе, севере, юге страны прогнозируются сильные осадки. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра с метелью". РГП "Казгидромет"

Также в пяти регионах ожидается очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более, а именно в:

Западно-Казахстанской области;

Атырауской области;

Мангистауской области;

Актюбинской области;

Костанайской области;

Ранее синоптики предупредили, что в Алматы снова ожидается ухудшение качества воздуха.