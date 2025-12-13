Осадки, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на 14 декабря
Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 14 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в воскресенье на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода:
"Ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, на западе, севере, юге страны прогнозируются сильные осадки. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра с метелью". РГП "Казгидромет"
Также в пяти регионах ожидается очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более, а именно в:
- Западно-Казахстанской области;
- Атырауской области;
- Мангистауской области;
- Актюбинской области;
- Костанайской области;
Ранее синоптики предупредили, что в Алматы снова ожидается ухудшение качества воздуха.
