Снег, гололед и ветер: синоптики рассказали о погоде на 17 декабря

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 17 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются снег с метелью, на востоке страны – обильный снегопад.

На юге, юго-востоке прогнозируют осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки, гололед и усиление ветра.

Также по республике ожидается туман.

