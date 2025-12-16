Снег, гололед и ветер: синоптики рассказали о погоде на 17 декабря
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 17 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются снег с метелью, на востоке страны – обильный снегопад.
На юге, юго-востоке прогнозируют осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки, гололед и усиление ветра.
Также по республике ожидается туман.
Ранее мы публиковали прогноз погоды в Алматы, Астане и Шымкенте с 16 по 18 декабря.
