#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
519.61
610.13
6.54
События

Снег, гололед и ветер: синоптики рассказали о погоде на 17 декабря

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 15:49 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 17 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются снег с метелью, на востоке страны – обильный снегопад.

На юге, юго-востоке прогнозируют осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки, гололед и усиление ветра.

Также по республике ожидается туман.

Ранее мы публиковали прогноз погоды в Алматы, Астане и Шымкенте с 16 по 18 декабря.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Снег и гололед: о ненастной погоде 8 декабря предупредили синоптики
15:21, 07 декабря 2025
Снег и гололед: о ненастной погоде 8 декабря предупредили синоптики
Дождь, снег и гололед: синоптики рассказали о погоде на 7 декабря
15:06, 06 декабря 2025
Дождь, снег и гололед: синоптики рассказали о погоде на 7 декабря
Осадки, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на 14 декабря
15:22, 13 декабря 2025
Осадки, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на 14 декабря
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: